أبوظبي 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسوصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم إلى أبوظبي في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين حيث كان في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.// انتهى //00:11ت م0337