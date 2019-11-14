بريدة 16 ربيع الأول 1441هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم, المرحلة الرابعة لمشروع توسعة شركة الوطنية الزراعية المملوكة لأوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي, لرفع طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 850 ألف طائر ومليون ونصف بيض مائدة يومياً , بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري, ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان, ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ورئيس مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية الشيخ سليمان الراجحي وأعضاء المجلس, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع, ومحافظ عيون الجواء محمد العساف.حيث دشن سموه فور وصوله توسعة رفع إنتاج الطائر اللاحم من 600 ألف طائر إلى 850 ألف طائر يومياً , مطلعاً على مراحل إنتاج الطيور للمشروع الذي يعد أحد أكبر المنشآت لإنتاج الدواجن على مستوى الشرق الأوسط .بعد ذلك شاهد سموه مشروع الطاقة الشمسية الذي ينتج 30 كيلو واط يومياً لتشغيل عدد من المواقع داخل المشروع بالطاقة البديلة, كما شاهد سموه مشروع نخيل الوطنية والمشتمل على 70 ألف نخلة منتجة للتمور الذي يستخدم من خلاله تقنية الري الحديث التي تسهم في انخفاض معدلات استهلاك المياه إلى نسبة 50% , كما تفقد سموه الإدارة النسائية مستمعاً من مديرة القسم النسائي بدرية الحربي على تفاصيل القسم وخدماته لمنسوبات الشركة التي يصل عددهن إلى 1000 موظفة من فتيات المنطقة , يتم من خلاله تقديم الرعاية لأطفال منسوبات الشركة عبر الحضانة والروضة والمتابعة الصحية .عقب ذلك دشن سموه مشروع المختبرات المركزية التي تهتم بالحالات الصحية للطيور ومعدلات الجودة للمنتجات, ثم افتتح سموه مشروع زيادة إنتاج الدجاج البياض مستمعاً لشرح من مسؤولة المشروع دلال العنزي عن المشروع الذي تم رفع طاقته الإنتاجية من مليون بيض مائدة يومياً إلى مليون ونصف بيض مائدة يومياً.كما شاهد سموه عرضاً مرئياً عن مشروع نظام "اتقان" الذي يسهم في رفع الأداء لمنسوبي الشركة وخدمتهم عبر تقديم خدماته لـ 7000 موظف وموظفه داخل مشروع دواجن الوطنية من خلال استخراج بطاقات العمل وتجديدها والاستفسار عن الحقوق المالية, والاجازات المستحقة, وكافة الخدمات المرتبطة بالموظفين والموظفات داخل الشركة وبشكل تقني.عقب ذلك توجه سموه إلى مقر الحفل المقام بهذه المناسبة , حيث بدئ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, ثم كلمة الرئيس التنفيذي لمشروع دواجن الوطنية الدكتور محمد الراجحي الذي قدم الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم لجميع المشاريع الوطنية الخادمة للوطن, مشيراً إلى أن دواجن الوطنية وعبر مشاريعها التنموية تسعى للمساهمة في رفع إنتاجها الوطني للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, التي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي, مثنياً على الجهود التي بذلها فريق العمل كافة للوصول إلى هذه النتائج الخادمة للوطن.من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , على أن مشروع الوطنية يعكس ترجمة للأهداف الوطنية من خلال تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تنميته وتعزيزه للأمن الغذائي, لافتاً النظر إلى أنه لا مبالغة في أن منطقة القصيم تعد سلة غذاء المملكة وشركة الوطنية بإنتاجها الزراعي والغذائي تشكل 46 % من استهلاك الوطن الذي يثبت ذلك فعلياً, مشيراً إلى أن زيارة هذا المشروع الوطني الكبير وتدشين مثل هذه المشاريع بالمنطقة يرسم فخراً واعتزازاً بالرجال المؤسسين والقائمين على مثل هذه المشاريع الوطنية الخادمة للوطن كون هذا المشروع هو أحد المشاريع المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للوطن .وأشاد سموه بالأعمال الخيرية التي يقدمها الشيخ سليمان الراجحي عبر هذه المشاريع التنموية كونها تعكس وفاء لخدمة هذا الوطن من خلال توفير 7 آلاف فرصة وظيفية للشباب والشابات, مشيداً بتوظيف قرابة 1000 موظفة يساندها خدمات عديدة لأبنائهن في الحضانة والاهتمام والرعاية الصحية, مبيناً أن تلك الأعمال ترسم مهنية عالية تقدمها شركة دواجن الوطنية لتوفير بيئة عملية عالية الجودة, معبراً عن سعادته أن هيأ لهذا الوطن رجال مخلصين أوفياء خادمين للوطن وأبناءه وفي شتى المجالات, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بجهود الشيخ سليمان الراجحي وأبناءه في مالهم وأعمالهم وأن يخلف عليهم كل ما ينفق لخدمة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.وفي ختام التدشين كرم سمو أمير المنطقة فريق العمل وشركاء النجاح, كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.// انتهى //01:02ت م0342