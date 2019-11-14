أبوعريش 16 ربيع الأول 1441هـ الموافق 13 نوفمبر 2019م واساختتمت مساء اليوم ، دورة إدارة الفعاليات والمناسبات، التي نفذتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعياش بمحافظة أبوعريش بقاعة الشهيد عبده دوداني بمقر اللجنة بمشاركة 20 متدربًا، وذلك بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالكلية التقنية بجازان.وجاءت الدورة التي استمرت أربعة أيام ضمن سلسلة دورات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تقدمها اللجنة ضمن برنامج "هوايتي شباب منتج 4" وذلك للرقي بالمجتمع ولتأهيل الشباب لسوق العمل.وتضمنت الدورة 16 ساعة تدريبية في كيفية إدارة الفعاليات والمناسبات وطرق إدارتها بالشكل الصحيح؛ بهدف تنمية المهارات لدى الشباب.// انتهى //01:11ت م0343