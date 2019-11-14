واغادوغو 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسصد الجيش في بوركينا فاسو عملية إرهابية من قبل مهاجمين على وحداته بمدينة فوتوري بضاحية كوماندجاري التابع لتجمع قوات تأمين الشرق والوسط الشرقي أدى إلى السيطرة على ثلاثة عناصر إرهابية منهم على الأقل.وأفاد بيان للجيش أن وحداته صدت هجومًا من قبل عناصر إرهابية، أدى إلى السيطرة على ثلاث مهاجمين على الأقل والاستيلاء على أسلحة وذخيرة، لافتًا النظر إلى أن جنديين تعرضا لإصابات خفيفة.وحث القائد العام للقوات المسلحة في بوركينا فاسو، مجموع القوات المسلحة الوطنية، مواصلة الجهود التي ستؤدي حتمًا إلى النصر.وأشار البيان إلى أنه بعد هدوء نسبي في المنطقة الغربية ببوركينا فاسو، عادت الهجمات الإرهابية منذ عدة أيام، رغم حذر التجوال الصارم فيها.// انتهى //03:00ت م0346