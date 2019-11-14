نواكشوط 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسدعا قادة ثلاث دول من مجموعة الساحل الخمس، إلى تقديم الدعم للمجموعة في حربها على الإرهاب، مؤكدين في مداخلات لهم حاليًا خلال منتدى السلام بباريس، على أهمية التنمية ومحاربة الفقر في بلدانهم.وأكد الرئيس التشادي إدريس ديبي، غياب التزامات قوية من طرف مختلف الشركاء، الذين بمقدورهم التوجه مباشرة إلى السكان في المناطق الهشة، في حين قال الرئيس النيجري محمدو إسوفو "إن لدى مجموعة دول الساحل الخمس، وقادتها استرتيجية، لكن تنقصنا الوسائل من أجل تنفيذها".وأوضح الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا من جانبه أن ميزانيات دول الساحل مثقلة بالإنفاق في مجالي الدفاع والأمن، منتقدًا عدم إصغاء العالم للدعوات التي يطلقها قادة هذه الدول.// انتهى //03:30ت م0347