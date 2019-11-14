كيشيناو 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسكلّف رئيس مولدوفا إيغور دودون الخبير الاقتصادي إيون كيكو بتولي منصب رئيس الحكومة.وذكر بيان للرئاسة المولدوفية أن رئيس مولدوفا إيغور دودون عيّن مستشاره الاقتصادي إيون كيكو رئيسا للوزراء ،مشيرا الى أن رئيس الحكومة المعين " مرشح غير سياسي."وأكد إيغور دودون أنه أمام إيون كيكو 15 يوما لتشكيل الحكومة وإعداد وتقديم برنامجها العام ، مبرزا أن البلاد ستخاطر بإجراء انتخابات مبكرة إذا لم تتم الموافقة على ترشيحه في البرلمان.وبموجب قوانين مولدوفا يجب على البرلمان أن يمنح ثقته للحكومة الجديدة ويصادق على برنامجها العام ، وفي حال عدم نيل الحكومة المقترحة ثقة المؤسسة التشريعية سيكون من الضروري إجراء انتخابات مبكرة.وشغل إيون كيكو منذ ديسمبر 2018 منصب وزير المالية ،وبعد تغيير الحكومة في يونيو المنصرم ، عينه رئيس البلاد مستشاره الخاص المكلف بمجال الاقتصاد. وصوّت برلمان مولدوفا يوم الثلاثاء باقتراح من الحزب الاشتراكي الحاكم، بحجب الثقة عن الحكومة التي ترأستها مايا ساندو زعيمة حزب العمل والتضامن.// انتهى //04:21ت م0348