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الخميس 1441/3/17 هـ الموافق 2019/11/14 م واس
الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد يوجّه بتأمين أربع طائرات لمؤازرة ممثل الوطن في النهائي الآسيوي
برعاية ولي العهد.. ملتقى دولي بالرياض يناقش سبل تأمين وسلامة الممرات البحرية
أمير جازان يطّلع على مبادرة "التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال"
أمير الشرقية يلتقي مجلس إدارة جمعية السكر والغدد الصماء
جلوي بن مساعد: الخطط الاقتصادية تؤكد حرص القيادة على التنمية المستدامة
فيصل بن سلمان يدشن أعمال مؤتمر السكري
حسام بن سعود يتسلم تقريراً عن أنشطة "بلدي بلجرشي"
أمير الرياض ونائبه يستقبلان رئيس "سعي"
فيصل بن بندر يستقبل مدير الاتصالات السعودية بمنطقة الرياض
وزير الخارجية يستقبل سفيري روسيا وبريطانيا
وزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة «واس» ويدشن «خدماتي»
بالأرقام.. موسم الرياض ولد عملاقاً.. 5.6 ملاييـن زائـر و100 ألف سـائـح
منتدى مسك: تطوير المهارات الشخصية يواكب تحديات العمل
الفريق المشترك لتقييم الحوادث يستعرض الحالات الواردة من المنظمات العالمية
مطالب فلسطينية بتدخل دولي لوقف عدوان الاحتلال
سلامة: مجلس الأمن وصل إلى حالة العقم
أميركا: الدواعش الموقوفون بسورية قنابل موقوتة
الحريري يشدد على وجوب حماية المواطنين وتأمين مقتضيات السلامة للمتظاهرين
خطاب عون يشعل غضب الشارع
هجوم حوثي يستهدف معسكراً يمنياً في مأرب
ديكتاتورية أردوغان تتجلى في إعادة محاكمة ألتان
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