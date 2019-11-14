الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يوجّه بتأمين أربع طائرات لمؤازرة ممثل الوطن في النهائي الآسيويبرعاية ولي العهد.. ملتقى دولي بالرياض يناقش سبل تأمين وسلامة الممرات البحريةأمير جازان يطّلع على مبادرة "التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال"أمير الشرقية يلتقي مجلس إدارة جمعية السكر والغدد الصماءجلوي بن مساعد: الخطط الاقتصادية تؤكد حرص القيادة على التنمية المستدامةفيصل بن سلمان يدشن أعمال مؤتمر السكريحسام بن سعود يتسلم تقريراً عن أنشطة "بلدي بلجرشي"أمير الرياض ونائبه يستقبلان رئيس "سعي"فيصل بن بندر يستقبل مدير الاتصالات السعودية بمنطقة الرياضوزير الخارجية يستقبل سفيري روسيا وبريطانياوزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة «واس» ويدشن «خدماتي»بالأرقام.. موسم الرياض ولد عملاقاً.. 5.6 ملاييـن زائـر و100 ألف سـائـحمنتدى مسك: تطوير المهارات الشخصية يواكب تحديات العملالفريق المشترك لتقييم الحوادث يستعرض الحالات الواردة من المنظمات العالميةمطالب فلسطينية بتدخل دولي لوقف عدوان الاحتلالسلامة: مجلس الأمن وصل إلى حالة العقمأميركا: الدواعش الموقوفون بسورية قنابل موقوتةالحريري يشدد على وجوب حماية المواطنين وتأمين مقتضيات السلامة للمتظاهرينخطاب عون يشعل غضب الشارعهجوم حوثي يستهدف معسكراً يمنياً في مأربديكتاتورية أردوغان تتجلى في إعادة محاكمة ألتان// يتبع //06:03ت م0003