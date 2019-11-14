وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الكفاءات السعودية.. ثقة وأمان ) : كشف مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في محافظة جدة، نموذجا جديدا للكفاءات السعودية وقدرتها على المشاركة في المشاريع التنموية الكبيرة، بعد منحها الثقة والفرصة لاختبار قدراتها التي لفتت الأنظار خلال وقت وجيز.وواصلت : الموارد البشرية في السعودية من الجنسين، تميزت في كثير من المجالات خلال السنوات الأخيرة، وعكست جيلاً طموحاً، شغوفا بالعمل والإنجاز، ومتحمساً للإبداع والابتكار، ولا شك أنها انعكاس واضح لسياسة المملكة العربية السعودية في دعم الشباب ومنحهم الثقة في بناء الوطن، والتخفيف من العمالة الأجنبية التي ظلت لعقود طويلة تعمل في البلاد، في وقت يمكن لأبناء البلد تخطي هذا الحاجز بروح القيادة وحماس الشباب ورؤية 2030 الطموحة.وختمت : ومن منطلق أن الغالبية من المواطنين هم من فئة الشباب، كانت إستراتيجية الدولة، الاستفادة من طاقاتهم واستثمارها وتنمية مهاراتهم ابتداءً بالتعليم مروراً بالتدريب وانتهاءً بالتوظيف، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ومستقبل البلاد بشكل عام.// يتبع //06:03ت م0006