طرابلس 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في محاور عين زارة وخلة الفرجان مما أسفر عن مقتل أطفال في الحي الدبلوماسي نتيجة القصف العشوائي كما نوهت إلى تدمير سلاح الجو لغرفة عمليات لطائرات مسيّرة في مطار القرضابية بمنطقة سرت.وأشارت إلى إعلان عضو المجلس الرئاسي المكلف بمهام وزير التعليم مؤقتا محمد عماري زايد، انتهاء اعتصام المعلمين وبدء العام الدراسي (2019 - 2020) يوم الأحد القادم، ووجه عماري اعتذارا إلى المعلمين وكل من يمثل هذه الشريحة، مؤكدا بدء النقاش الجدي والفعلي حول جدولة مرتبات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات.وبينت اتفاق المشاركين في المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول الذي انعقد بالعاصمة المغربية الرباط على تأسيس هيئة مكاتب استشارية في ليبيا وخارجها لتعريف المستثمرين بالفرص الهائلة المتوفرة، مطالبين بضرورة إشراك القطاع الخاص الليبي بشكل أكبر في القطاع النفطي.وتطرقت إلى لقاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع نظيره التونسي يوسف الشاهد بروما، مبينة أنه تم مناقشة تطورات الأزمة الليبية.وعرجت صحف ليبيا على كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه عن وضعه ثلاثة شروط خلال الترتيبات لعقد مؤتمر برلين، مشددا أن هامش تحركه لحل الأزمة أصبح صعبا للغاية بفعل انقسام مجلس الأمن مفيدا أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على عدة اجتماعات تحضيرية، لاسيما مع الدول الكبرى، حيث إن الاجتماع الرابع سيعقد في 20 نوفمبر الجاري.// انتهى //07:24ت م0009