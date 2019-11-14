واشنطن 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو بنظيره الدنماركي جيبي كوفود في العاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن الوزيرين ناقشا خلال اللقاء عددا من القضايا من بينها الأمن العالمي والمساهمات في الأولويات الدولية المشتركة، كما بحثا أهمية تعزيز التعاون في أمن القطب الشمالي.وأضافت المتحدثة أن اللقاء تعرض كذلك لفتح الولايات المتحدة قنصلية لها في جرينلاند في إطار دراسة سبل تعزيز التعاون الأمريكي مع مملكة الدنمارك.// انتهى //07:48ت م0013