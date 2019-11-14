نجران 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسنظمت جامعة نجران، ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم والآداب بشطر الطالبات، أمس، ورشة عمل بعنوان "التجديد في موسيقى الشعر"، وذلك على مسرح الكلية.وتناولت الورشة التي قدمتها الدكتورة رشا عبدالرؤوف، التعريف بعلم العروض، والكتابة العروضية، والمقاطع والأسباب والأوتاد والتفعيلات، وكذلك البيت الشعري وتقسيماته، وبحور الشعر العربي، وكيفية رسم الدلالة من خلال موسيقى الشعر، إلى جانب التدريبات العملية على معرفة بحور الشعر من خلال الاستماع إلى نماذج من الأشعار والتدريب على إلقائها.وهدفت الورشة إلى توضيح قيمة اللغة العربية من خلال التواتر الصوتي والحركات المتمثلة في الأوتاد والأسباب والفواصل التي ترسم جماليات اللغة حينما تكتسب خاصية الوزن المتمثل في بحور الشعر, إلى جانب تمكين المشاركين من مبادئ الكتابة الشعرية على الأوزان العربية والقافية.// انتهى //08:34ت م0015