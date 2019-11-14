الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأعلنت شركة الالكترونيات المتقدمة AEC، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، عن مشاركتها في نسخة العام 2019م من معرض دبي للطيران الذي سيقام خلال الفترة 17 – 21 نوفمبر بمطار Dubai World Central الدولي.وتأتي مشاركة الشركة تأكيداً على مكانتها في قطاع الصناعات العسكرية السعودي من خلال نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات.وخلال مشاركتها في الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ستقدم شركة الإلكترونيات المتقدمة مجموعتها المتطورة من منتجات وحلول إلكترونيات الطيران، وحلول انظمة القيادة والسيطرة والأمن السيبراني C5ISR، ومنتجات وحلول الحرب الإلكترونية.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبد العزيز الدعيلج أن معرض دبي للطيران يعد أحد أهم الفعاليات في صناعة الطيران على مستوى العالم، بعد أن تطور على سنوات ليتحول إلى منصة مثالية للشركات التي تتطلع لتوسيع آفاق أنشطتها.وقال الدعيلج: إننا سعداء بمشاركتنا في هذا المعرض الاستراتيجي الذي سيتيح لنا فرصة مميزة لعرض إمكانياتنا وحلولنا المتطورة، وتأكيد مكانتنا على مستوى المنطقة، ونحن على ثقة من أن هذه المشاركة ستمكننا من إقامة شراكات جديدة وتعزيز شراكاتنا القائمة، بما يمكننا من المضي قدماً نحو المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة لقطاع الصناعات العسكرية.وأَضاف أن الشركة ستستعرض خلال مشاركتها بالمعرض أنظمة القيادة والسيطرة والأمن السيبراني C5ISR المتطورة التي تشمل نظام وإدارة المعلومات الأمنية، والعمليات المتعلقة بإدارة أحداث الأمن السيبراني (SIEM)، وصمام نقل البيانات (Data Diode)، ونظام المراقبة الجوية (AOS)، وأنظمة القيادة والسيطرة (C4ISR).وضمن فئة حلول ومنتجات الحرب الإلكترونية، بين الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة أنها ستشمل مجموعة العروض الواسعة التي ستقدمها الشركة من خلال حلولها في الأنظمة المضادة لطائرات التحكم عن بعد (Anti-Drone)، والاستخبارات الإلكترونية (ELINT)، كما ستستعرض الشركة قدراتها المتطورة في منظومة الإصلاح والصيانة والإسناد (MRO)وقدرات التصنيع. (MFG) .// انتهى //08:49ت م0016