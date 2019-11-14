عام / " الصحة " و " العدل " توقعان اتفاقية شراكة لتبادل البيانات والمراسلات إلكترونيًا
الخميس 1441/3/17 هـ الموافق 2019/11/14 م واس
الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس
وقعت وزارتا الصحة والعدل اتفاقية شراكة للتعاون التقني عبر الربط الإلكتروني لتفعيل التعاملات الإلكترونية بدلًا عن الورقية ، وذلك لمواكبة مسيرة التحول الرقمي في المملكة من خلال التعاون التقني لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعات القيادة بأتمتة الإجراءات وتكامل الخدمات .
وتستهدف الاتفاقية تطوير العمل الحكومي، والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملاً تقنياً متطوراً يحقق المصلحة العامة، ويسهم في التنمية، ويحقق الأهداف المنشودة.
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