جدة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم، من أمطار رعدية وأتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات جدة، والليث، وبحرة، والجموم، وخليص.وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10مساءً .// انتهى //09:09ت م0019