القاهرة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة، اليوم، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة أمس وجلسة المباحثات المرتقبة اليوم على مستوى القمة بينه والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأشارت إلى أن القمة المصرية الإماراتية في أبو ظبي ستبحث، سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأخبرت أن الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثنت على التقرير المصري والتعاون المؤسسي والدبلوماسي بين مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين ضرورة استمرار التعاون والحوار في ظل التقدم الملحوظ الذي تشهده أوضاع حقوق الإنسان في مصر.وسلطت الضوء على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أمس حيث نفذت طائرات الاحتلال 50 غارة جوية و21 اعتداء بقصف مدفعي على القطاع منذ بدء العدوان أمس الأول راح ضحيته 33 شهيدا حتى مساء أمس.ولفتت الانتباه إلى تجديد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة جديدة شاملة وذلك في الوقت الذي اعترف فيه الرئيس اللبناني ميشال عون بأنه " مكبل " إزاء إيجاد حل عاجل للأزمة التي تمر بها بلاده.وعرجت صحف القاهرة إلى تجدد المظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية بمشاركة عشرات الالاف من طلبة المدارس والمعاهد، فيما يعقد البرلمان العراقي جلسة لمناقشة تداعيات التظاهرات المطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور.وتحدثت في عدة موضوعات دولية متفرقة منها إصابة 6 أشخاص في هجوم إرهابي على الشرطة الإندونيسية وانتخاب راشد الغنوشي رئيس للبرلمان التونسي ومواصلة تركيا قمح الأكراد باستهدافهم بعملية عسكرية جديدة.// انتهى //09:36ت م0023