الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستشارك الصحة في فعاليات موسم الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه من خلال فعالية "رياض سفاري".وجهزت الصحة نقاط طبية داخل المنتجع مدعومة بالقوى العاملة من الأخصائيين والطواقم التمريضية والكوادر المساعدة، والتجهيزات اللازمة لاستقبال الزوار وتقديم الخدمات العلاجية.كما تم تأمين عدد من الفرق الإسعافية وسيارات الإسعاف المتنقلة، وكذلك تفعيل مستشفى المزاحمية العام، حيث يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات الطارئة والروتينية، كما تشمل المشاركة تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية للمشاركين والزوار، من خلال تقديم التوعية للإقلاع عن التدخين، والتعريف بتطبيقات وزارة الصحة تطبيق "موعد" لحجز موعد في أقرب مركز صحي، وتطبيق "صحة" للاستشارات الطبية، إضافة إلى تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية.// انتهى //09:38ت م0024