بريدة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واساختتمت أمس برامج الأسابيع الأولى والثانية والثالثة من المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي " أتقن " بمنطقة القصيم ، الذي ينفذ بالمنشآت التدريبية بالمنطقة " الكليات التقنية بنين وبنات والمعاهد الصناعية الثانوية" .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن، أنه جرى خلال هذه المرحلة تنفيذ 33 برنامجاً تدريبياً التحق بها 677 متدرباً و متدربة واستمر التدريب في كل برنامج أربعة أيام بعدد 16 ساعة تدريب .وبين أن البرنامج الأخير من هذه المرحلة سوف يبدأ يوم الأحد المقبل ويستمر حتى نهاية الأسبوع، بمعدل 4 ساعات يومياً بالفترة المسائية، منوهاً أن الأسبوع القادم هو آخر فرصة للتسجيل في هذه المرحلة، وللاستفادة من هذه البرامج يمكن التسجيل عبر البوابة الالكترونية ctc.tvtc.gov.sa .// انتهى //10:36ت م0033