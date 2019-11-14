عام / اختتام الأسبوع الثالث من برامج التدريب المجتمعي " أتقن " بتقني القصيم
الخميس 1441/3/17 هـ الموافق 2019/11/14 م واس
بريدة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس
اختتمت أمس برامج الأسابيع الأولى والثانية والثالثة من المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي " أتقن " بمنطقة القصيم ، الذي ينفذ بالمنشآت التدريبية بالمنطقة " الكليات التقنية بنين وبنات والمعاهد الصناعية الثانوية" .
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن، أنه جرى خلال هذه المرحلة تنفيذ 33 برنامجاً تدريبياً التحق بها 677 متدرباً و متدربة واستمر التدريب في كل برنامج أربعة أيام بعدد 16 ساعة تدريب .
وبين أن البرنامج الأخير من هذه المرحلة سوف يبدأ يوم الأحد المقبل ويستمر حتى نهاية الأسبوع، بمعدل 4 ساعات يومياً بالفترة المسائية، منوهاً أن الأسبوع القادم هو آخر فرصة للتسجيل في هذه المرحلة، وللاستفادة من هذه البرامج يمكن التسجيل عبر البوابة الالكترونية ctc.tvtc.gov.sa .
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