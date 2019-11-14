الجبيل 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسوقعت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) وشركة بيكر هيوز مؤخراً، عدداً من الاتفاقيات، تقوم "صدارة" بموجبها بإمداد المواد اللقيم لمرفق تصنيع الكيماويات التابع لبيكر هيوز، المزمع إقامته في مجمع بلاسكيم للصناعات الكيميائية والتحويلية في مدينة الجبيل الصناعية الثانية.وتقوم صدارة بموجب هذه الاتفاقيات بالإمداد بأكسيد الإيثلين، وأكسيد البروبيلين، من خلال خط أنابيب إلى مرفق بيكر هيوز الجديد، وذلك لمدة 20 عاماً.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات الدكتور فيصل بن محمد الفقير، أن الاتفاقية ستساهم في ترسيخ قاعدة متينة لبيكر هيوز في القطاع الصناعي المزدهر في المملكة، مشيراً إلى أن المزايا التنافسية التي ستحققها هذه العلاقة تعد كبيرة لقطاع تصنيع الكيمياويات في المملكة، كما أنها تتواءم مع الجهود الحثيثة التي تبذلها صدارة لتمكين فرص الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية في المملكة، ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030.وأفاد الدكتور الفقير، أن مجمع بلاسكيم يتميز بموقعه المثالي الذي يمكن من دعم هذه الفرص الاستثمارية، وأن صدارة تتطلع إلى تحقيق شراكة ناجحة مع بيكر هيوز كواحدة من أوائل المستثمرين في المجمع.من جانبه، أكد نائب رئيس بيكر هيوز لحقول النفط والكيماويات الصناعية جيروم جمال، أن الشركة تعتزم إقامة أول مرفق لتصنيع المواد الكيميائية في السعودية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء في المملكة والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المواد الكيميائية التي سيتم تصنيعها في هذا المرفق تعد ضرورية لتوفير الطاقة بشكل آمن وفعال.// انتهى //10:52ت م0035