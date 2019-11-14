تبوك 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك, تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة, وأتربة مثارة, تتضمن تأُثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وتساقط البرَد وجريان السيول, وذلك على تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وضباء, مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //10:57ت م0037