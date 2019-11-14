ع / عام / بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد ومحمد" إضافة أولى
الخميس 1441/3/17 هـ الموافق 2019/11/14 م واس
أنهى الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي الليبي ، المرحلة الأولى من العملية " التخدير "، وبدأ في المرحلة الثانية وهي " المرحلة الجراحية ".
وأكد عضو الفريق الطبي رئيس قسم التخدير بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالحرس الوطني الدكتور نزار الزغيبي ، أن مرحلة التخدير تمت بسلاسة ، إذ توقع أن تستغرق الحالة ساعتين وبفضل من الله ثم بكفاءة كادر التخدير من الأطباء السعوديين أنجزت في ساعة و 15 دقيقة .
وقال :" إن عملية التخدير بدأت بالتنويم ووضع أنابيب التنفس والقساطر الوريدية والشريانية لمراقبتها خلال العملية "، مشيراً إلى أن التخدير للتوأم السامي سيستمر حتى نهاية العملية بإذن الله .
من جانبه أوضح الاستشاري رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الدكتور محمد النمشان ، أن العملية تمر بـ 11 مرحلة ، وهي : التخدير ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول ، بعد ذلك تتم مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها يتم تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني ، بعد ذلك تفصل الأمعاء وفصل الجهاز البولي والتناسلي ، ثم يتم فصل الحوض وفصل الطرف السفلي المشترك بينهم ، ليتم عقبها نقل كل طفل إلى طاولة منفردة لتبدأ عملية الترميم ،لينقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة.
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10:58ت م
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