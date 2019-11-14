بيروت 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتصاعد حدة الاحتجاجات التي عمت المدن اللبنانية رفضا للمواقف الأخيرة التي أطلقها الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن الأوضاع التي تشهدها البلاد في حين لم تسفر الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد بشأن الاتفاق على صيغة حكومية جديدة.وأخبرت عن مقتل 13 فلسطينيًا في غزة أمس جراء الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات حربية إسرائيلية ضد أهداف في القطاع.وأشارت إلى تواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة العراقية وجنوبها أمس في حين عرضت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت مقترحات البعثة الأممية لمساعدة العراق خلال استضافتها أمس في البرلمان العراقي.وتناولت اعتراف الولايات المتحدة بنائبة مجلس الشيوخ في بوليفيا، جانين آنيز، كقائمة بأعمال الرئيس التنفيذي في البلاد.ولفتت الانتباه إلى إعلان السلطات الأفغانية أمس أن اعتداء بسيارة مفخخة في كابول أسفر عن مقتل 12 شخصًا بينهم 3 أطفال وجرح 20 آخرين بينهم 4 أجانب كانوا هدف الهجوم.وتطرقت إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح له أمس أن بلاده تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على حقول النفط في شمال شرق سوريا على الرغم من تقليص وجودها العسكري في المنطقة.// انتهى //11:08ت م0041