الدمام 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأنهى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع المعهد السعودي العالمي أمس، المرحلة الثانية من تدريب مستفيدي فرع الوزارة، والبالغ عددهم 42 شاباً وفتاة ، وتوقيعهم عقود عمل تحت برنامج الاستثمار الاجتماعي لتوطين الوظائف.وأعرب مدير عام فرع الوزارة العمل بالشرقية عبدالرحمن المقبل، عن سعادته بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي، الذي تعده إدارة المسؤولية الاجتماعية بالفرع، مع مجموعة من شركائها في القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن ما يميز هذه الدورات أنها تنتهي بالتوظيف الفوري وتساند القطاع الغير الربحي من الجمعيات واللجان ومراكز الأحياء بالكوادر البشرية المؤهلة في المجالات المختلفة منها تقنية المعلومات والسكرتارية والشؤون الإدارية والمكتبية وغيرها من التخصصات المطلوبة لهذه الجهات .// انتهى //11:21ت م0046