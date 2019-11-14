أبهـا 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسسجل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير خلال الشهر الماضي 910 عينة من الأغذية المختلفة, بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الاختبار أسفر عن مطابقة 753 عينة للمواصفات والمقاييس السعودية بعد فحصها والتأكد من سلامتها, فيما بلغت نسبة العسل الغير مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية نحو 145 عينة, مشيراً إلى أن مختبر الأمانة يقدّم أعماله لخدمة المنطقة من خلال الكشف المجاني عن جودة العسل، وبقايا المبيدات في الأغذية، والكشف عن المعادن الثقيلة في الأغذية والتربة والمياه.وأشار الحميدي إلى أن المختبر من خلال الخطة المستقبلية سيقدّم المزيد من الاختبارات في الكشف عن جودة العسل، والسموم الفطرية، والفحص الجرثومي "الميكروبيولوجي للأغذية"، إلى جانب الكشف عن مصادر اللحوم من خلال جهاز البصمة الوراثية PCR.// انتهى //12:28ت م0068