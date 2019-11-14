المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسنفذ فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة أمس, برنامجاً تدريبياً في " إصلاح ذات البين ", وذلك ضمن مبادرة خير أمة.وتضمن البرنامج 4 محاور تدور حول الترغيب في الإصلاح بين الناس وفضل الإصلاح والأجر العظيم الذي يناله المصلح والمنافع المترتبة على الصلح .كما تناول البرنامج استخدام الأدوات المعينة على الإصلاح وآلية تطبيقها.// انتهى //12:37ت م0071