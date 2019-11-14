عام / هيئة الأمر بالمعروف تقيم برنامجاً تدريبياً في إصلاح ذات البين
الخميس 1441/3/17 هـ الموافق 2019/11/14 م واس
المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس
نفذ فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة أمس, برنامجاً تدريبياً في " إصلاح ذات البين ", وذلك ضمن مبادرة خير أمة.
وتضمن البرنامج 4 محاور تدور حول الترغيب في الإصلاح بين الناس وفضل الإصلاح والأجر العظيم الذي يناله المصلح والمنافع المترتبة على الصلح .
كما تناول البرنامج استخدام الأدوات المعينة على الإصلاح وآلية تطبيقها.
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12:37ت م
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