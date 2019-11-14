إسلام آباد 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأعلنت السلطات الباكستانية عن مقتل مسئول أمني كبير جراء إطلاق نار استهدف سيارته اليوم في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من النار على سيارة نائب مدير قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة بمدينة بيشاور غني خان ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة أربعة أشخاص بينهم حارسه الشخصي وسائقه واثنين من المارة.وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم وقامت بجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، ولم تعلن على الفور أي جهة المسئولية.// انتهى //12:42ت م0073