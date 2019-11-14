عرعر 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسنفذ تعليم الحدود الشمالية ممثلاً بالابتدائية العشرون بعرعر اليوم، ورشة تدريبية للطالبات الموهوبات بعنوان "مفهوم استراتيجية سكامبر".واستهدفت الورشة الطالبات المجتازات اختبار مقياس الموهبة لتنمية التفكير الإبداعي.وتناولت الورشة عدة محاور من أبرزها مفهوم التفكير الإبداعي، واستعمال سكامبر في تطوير الأفكار، وأساليب تنمية التفكير الإبداعي.// انتهى //12:45ت م0075