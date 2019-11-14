الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستشارك الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من الجهات الوطنية العاملة بقطاع الطيران المدني خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2019 في فعاليات معرض دبي للطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة.وتهدف الهيئة العامة للطيران المدني من خلال مشاركتها في المعرض، للتعريف بالفرص الاستثمارية واستعراض مشاريع قطاع الطيران المدني في بناء وتطوير وتحسين المطارات بالمملكة والبالغ عددها 28 مطارًا، إضافة إلى التطورات التي وصل إليها قطاع الطيران المدني في المملكة، واستعداد الهيئة للمرحلة النوعية المقبلة على مستوى صناعة الطيران بعد فتح التأشيرة السياحية بالمطارات وبدء استقبال المملكة للوفود الزائرة بغرض السياحة.وأوضح مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي الأستاذ طلال بن إبراهيم العبيلان، أن مشاركة الهيئة في هذا التجمع المهم تأتي لإبراز إنجازات قطاع الطيران المدني واستعراض المشاريع القائمة وتأكيد تميز الطيران المدني في المملكة العربية السعودية في ظل التوسع الذي تشهده المنطقة من إنشاء المطارات وتطويرها للاستحواذ على حصتها من سوق الطيران، إلى جانب الالتقاء مباشرة بمختلف الجهات ذات الصلة بالطيران المدني، لمناقشة المستجدات والتحديات التي تواجه صناعة الطيران المدني في المنطقة.وكشف العبيلان إلى مشاركة العديد من الجهات في جناح الهيئة وهم الهيئة العامة للاستثمار، وشركة الطيران المدني السعودي القابضة ممثلة بشركة مطارات الرياض والدمام، والخطوط السعودية، وفلاي ناس، وشركة تقنية الفضائية، والأكاديمية السعودية للطيران المدني.وأفاد العبيلان أن المعرض يشكل منصة مستقلة للتعريف من خلالها على رؤية أفضل وأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة، والتقنيات والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي، خاصة في ضوء التقديرات التي تشير لتضاعف أعداد المسافرين خلال الأعوام القادمة؛ مما يجعل صناعة النقل الجوي والمطارات تبحث عن طرق تمكنها من التعامل بفاعلية مع الأعداد المتزايدة للمسافرين، إضافة إلى تعزيز وترقية مرافقها.يذكر أن المعرض يعد إحدى المنصات التي تستطيع الشركات من خلالها عرض المنتجات والخدمات المتعلقة بالمطارات والطيران وتسليط الضوء على أحدث خططها التوسعية، حيث يوفر بيئة مميزة يمكن من خلالها التعرف على أحدث الابتكارات المستخدمة في بناء وتجهيز المطارات، وأحدث الحلول والتقنيات والخدمات المتعلقة بالمطارات.//انتهى//12:47ت م0076