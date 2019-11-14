المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019م واسنظمت شركة "وادي طيبة" التابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة لقاءً مفتوحاً بعنوان "الابتكار في التعليم"، استضافت خلاله وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف, وذلك ضمن فعاليات الموسم الثالث لمسابقة الشركات الناشئة والمبتكرة "طيبة تبتكر" التي تنظمها الجامعة.واستعرض الدكتور الخريف خلال اللقاء الذي عقد بقاعة الابتكار في جامعة طيبة أبرز المشروعات التعليمية التي تشرف الوزارة على تنفيذها في مجال الابتكار في التعليم ومجالاته المختلفة, إضافة إلى خطط الوزارة المستقبلية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، كما تطرق أيضاً إلى الابتكار في أساليب التقويم والتعليم وتوظيفها ضمن التقنيات الحديثة والذكية وتكاملها مع المناهج الدراسية وطرق تدريسها وغيرها.ونوّه الخريف بما تقوم به شركة "وادي طيبة" من تهيئة للمتسابقين عبر مسابقة "طيبة تبتكر" ممن يملكون مشروعات مبتكرة, من خلال تطوير أفكارهم بالمعرفة والمهارات العملية والعلمية، وتقديمها إلى سوق العمل, وإكسابهم الخبرة العملية, سعياً إلى رفع مهاراتهم وتعزيز الفرص الوظيفية المستقبلية لديهم.بذكر أن مسابقة "طيبة تبتكر" تهدف إلى تشجيع الشباب والشابات وتحفيزهم على تقديم أفكار ريادية ومبتكرة في مجالات التعليم والصحة والحج والعمرة والنخيل والتمور والتجارة الإلكترونية انطلقت في مرحلتها الأولى بأكثر من 250 مشارك بواقع 103 فكرة مبتكرة ومشروع ريادي من إجمالي 1156 مشارك منذ الإعلان إطلاق المسابقة.// انتهى //12:47ت م0077