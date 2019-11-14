مكة المكرمة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة برنامج الأمن الفكري "اعتدال"، وذلك تحت شعار (الانتماء واللحمة الوطنية) بمحافظة رابغ.وتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات منها: محاضرة بعنوان (خطر التطرف والإرهاب) ومعرض توعوي، بثت فيه رسائل تثقيفية وتوعوية عن خطورة الأفكار الضالة والسحر وعلامات الساحر، كما أقيمت ندوة بعنوان (وجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة) وفعّل المصلى المتنقل على شاطئ رابغ وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية العسكرية والمدنية وعدد من منسوبي الجهات الحكومية وطلاب المجمعات التعليمية.وفي ذات السياق أقام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة البرنامج بمحافظة الجموم بحضور محافظها عمران الزهراني وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة، واشتمل على عرضٍ تعريفي، وتقرير عن أبرز الأعمال التي قامت بها هيئة محافظة الجموم خلال العام ١٤٤٠هـ، وشهد حضور لافت من قبل طلاب المدارس وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والعسكرية.// انتهى //12:49ت م0078