الباحة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الطالب إياد الغامدي من مدرسة العزيزية بالمخواة الحاصل على كأس التفوق الدراسي على مستوى دول الخليج العربي، كما كرم سموه عدد من طلاب مدارس المخواة الحاصلين على المراكز الأولى في عدد من المسابقات العلمية المختلفة.جاء ذلك خلال استقبال سموه في ديوان الإمارة اليوم مدير تعليم المخواة علي الجالوق يرافقه عدد من منسوبي الإدارة والطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى دول الخليج والمملكة، الذي قدم لسموه ثلاثة تقارير منفصلة عن اليوم الوطني ٨٩ ، وعن الاستعداد الدراسي وملتقى المواطنة الرقمية والأمن السيبراني وعن الطفولة المبكرة.واستمع سمو أمير الباحة إلى شرح من مدير تعليم المخواة عما حققه طلاب المحافظة من منجزات ومراكز متقدمة في المسابقات المختلفة ، مستعرضاً ما تضمنته التقارير من مناشط وفعاليات.وثمن الأمير حسام بن سعود الجهود المشرفة التي يقدمها تعليم المخواة للارتقاء بالطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بشكل عام في القطاع التهامي، مهنياً سموه الطلاب الفائزين على ما حققه من إنجاز يسجل باسم الوطن.بدوره أعرب مدير تعليم المخواة علي الجالوق عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله وتكريم أبنائه الطلاب وعلى متابعة الدائمة وحرصه المستمر لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى التعليم في المنطقة الذي يؤكد نهج القيادة أيدها الله التي تولي التعليم جلّ اهتمامها.وأكد بمواصلة العطاء وبذل الجهد في سبيل تجويد التعليم والحرص على تقديم خدمات تعليمية نوعية تساهم في تحقيق بناء الوطن الحبيب وفق توجهات القيادة الرشيدة.وفي ختام اللقاء كرم سمو أمير الباحة الطلاب الفائزين في المسابقات على مستوى والخليج والمملكة.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري.// انتهى //12:50ت م0079