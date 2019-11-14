إسلام آباد 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسلقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء صواعق رعدية ضربت اليوم قرى بمنطقة تهرباكر جنوب باكستان.وأوضحت السلطات المحلية أن الصواعق الرعدية ضربت المنطقة أثناء هطول أمطار غزيرة، وكانت الصواعق عنيفة للغاية، وأدت كذلك إلى نفوق نحو 61 رأس من الماشية وتضررت مبان عدة.وبينت أن بين القتلى ستة نسوة وطفل ورجل، مشيرةً إلى أن فرق الإغاثة قامت بانتشال جثث القتلى ونقلها إلى المستشفى الحكومي القريب.// انتهى //13:51ت م0098