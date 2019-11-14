الكويت 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 52ر12 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5729 نقطة بنسبة انخفاض 22ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 161 مليون سهم تمت من خلال 5575 صفقة نقدية بقيمة 2ر15 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 37ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4704 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر141 مليون سهم تمت عبر 3832 صفقة بقيمة 3ر6 مليون دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 63ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6254 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر19 مليون سهم تمت عبر 1743 صفقة بقيمة 8ر8 مليون دينار.// انتهى //13:53ت م0100