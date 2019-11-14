الأحساء 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأقامت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم، برنامج "محطات نحو التميز"، تزامناً مع اليوم العالمي للجودة لعام 2019، بحضور عميدة الكلية سارة الصرعاوي، بمشاركة أكثر من 60 متدربة، وذلك بهدف التوعية بأهمية الجودة لجميع منسوبات الكلية.وتضمن البرنامج عدداً من المحاور، تناولت التعريف بالجودة وأهميتها لجميع أفراد المجتمع، والجودة منهج إسلامي تحت عنوان "احسان واتقان"، وتساؤل "أين نحن من الجودة"، إلى جانب التعريف بمنهجية الجودة لكل من الإدارة والقيادة، والمدربين، والمتدربين، والمناهج وبيئة التدريب، كما تضمن البرنامج عرض فيديو لبعض الممارسات الخاطئة المنافية للجودة، إضافة إلى مسابقة تعبيرية بعنوان "الجودة في صورة".وأوضحت منسقة الجودة صفاء الجغيمان أن البرنامج هدف إلى التوعية بأهمية الجودة ونشر ثقافتها لدى جميع متدربات ومنسوبات الكلية، مؤكدة سعى الكلية إلى تجسيد الجودة في جميع الأعمال والخدمات لتسهم - بإذن الله - في تحقيق الرؤية الوطنية 2030.// انتهى //13:55ت م0102