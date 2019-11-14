بيروت 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأعلنت إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان استمرار عمل جميع منشآتها العاملة داخل المخيمات الفلسطينية ضمن حالة الطوارئ.وأوضحت الإدارة في بيان اليوم، أن المؤسسات التربوية الموجودة داخل المخيمات الفلسطينية فقط ستفتح أبوابها بشكل طبيعي، فيما سيستمر إغلاق المدارس خارج المخيمات.يذكر أن المدارس التابعة لوكالة الأونروا أغلقت أمس أبوابها التزامًا بقرار وزير التعليم والتربية اللبناني جراء الأوضاع المتوترة في البلاد.// انتهى //13:55ت م0103