الرباط 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسرصدت الصحف المغربية الصادرة اليوم، تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة شهداء العدوان لليوم الثاني على القطاع إلى 23 شهيدًا، وعشرات المصابين.وواصلت اهتمامها بتطورات الشان اللبناني، مشيرةً إلى تصاعد حدة الاحتجاجات للتعبير عن رفض المواقف الأخيرة التي أطلقها الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن الأوضاع التي تشهدها البلاد.وتطرقت إلى استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة العراقية، وجنوبها للمطالبة برحيل الطبقة السياسية. ونقلت تنديد الإدارة الأمريكية بسقوط عشرات القتلى من المتظاهرين بفعل تدخل قوات الأمن العراقية ومطالبة بتحركات فورية للتعامل مع مطالبهم.وعرجت على تحذيرات الخارجية الامريكية من خطر معتقلي داعش المتواجدين في مخيمات شمال شرق سوريا الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا كبيرًا.وتطرقت إلى الاعتداء بسيارة مفخخة في كابل الذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة العشرات بينهم أربعة أجانب كانوا هدف الهجوم.واهتمت بتولي نائبة رئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا جانين آنيز الرئاسة المؤقتة في البلاد إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية.// انتهى //13:58ت م0104