القاهرة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأعلنت مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح نشر في القاهرة اليوم أن هذه الشراكة التي جرى الإعلان عنها على هامش زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحالية لدولة الإمارات تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.// انتهى //14:00ت م0106