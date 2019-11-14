القدس المحتلة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واساقتحم المئات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 196 مستوطنًا بينهم 97 طالبًا من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية ، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.// انتهى //14:07ت م0108