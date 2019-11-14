جدة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة الطائف .وتهدف الاتفاقية التي وقعها، رئيس هيئة الهلال الأحمر معالي الدكتور محمد القاسم ومدير جامعة الطائف الدكتور سعد الزهراني، إلى تبادل الخبرات في مجالات الخدمات الطبية الطارئة وتعزيز جوانب البحث العلمي ، بالإضافة إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية لدى طلاب الجامعة، وتطوير سياسات ونظم ولوائح تقديم الخدمة، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز البحوث العلمية بما يسهم في رفع مستوى العاملين في الهيئة وطلاب ومنسوبي الجامعة، ما يمكنهم من تقديم الخدمات الطبية الطارئة.وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على وضع برامج تدريبية وتعليمية لمنسوبي الجهتين، إلى جانب تقديم الدعم العلمي والاستشارات التخصصية التي تُسهم في نشر ثقافتي القانون الدولي الإنساني والإسعافات الأولية، وكذلك دعم النهوض بالخدمات الطبية الطارئة وتطوير أساليب تعلمها.// انتهى //14:10ت م0109