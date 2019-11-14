الباحة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في إدارة تقنية المعلومات توزيع أكثر من 900 جهاز محمول على المدارس المنفذة لمبادرة بوابة المستقبل، ضمن سعيها لتوفير بيئة جاذبة وجديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة وزيادة حصيلة الطلاب والطالبات العلمية ودعم قدرات المعلمين في التعامل مع البوابة.وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم الباحة منسق المبادرة أحمد بن سعيد الصفا، أن التحول الرقمي يعد إحدى المبادرات التي تقوم بها الوزارة في مرحلة "التحول الوطني 2020"، وذلك لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، الهادفة إلى التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية، يستفيد منها الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أنه تم دعم المدارس تقنيًا بأجهزة حاسب آلي حديثة تلبي متطلبات الأعمال الإلكترونية للمنصة لتعزيز تشغيل نظام التحول الرقمي في 42 مدرسة في المنطقة تضمنت 23 مدرسة للبنين و19 مدرسة أخرى للبنات، بغية إيجاد بيئة تربوية تعليمية تتكامل من خلالها الحلول المعلوماتية والرقمية.من جانبه أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أهمية مبادرة " بوابة المستقبل " نحو تحقيق التحول الرقمي في التعليم من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية، وما تقدمه من وسائل تمكن التواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور ، وتتيح للمعلم تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر، إضافة إلى تعزيز النشاطات العلمية والتعليمية.// انتهى //14:16ت م0110