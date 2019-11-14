جيزان 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسحقق تعليم صبيا ممثلًا في النشاط العلمي، المستوى الفضي في الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت في مجال المشروعات الإبداعية التي أقيمت بوادي الدواسر.ومثل الإدارة الطالب مازن بن موسى الفيفي، من مكتب تعليم فيفا، حيث تم تكريمه في حفل الختام برعاية مدير تعليم وادي الدواسر، وحضور مشرفي النشاط العلمي بوزارة التعليم.وكان الأولمبياد، الذي استضافه تعليم وادي الدواسر، قد بدأ الاثنين الماضي واستمرت فعالياته على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 60 طالبًا من جميع الإدارات التعليمية بالمملكة ، التي تنافست في مجالات عدة من أهمها العلوم البيئية، وخدمة المجتمع، والصناعة والهندسة، والطب والصحة، والسياحة والتعليم، والاقتصاد والفنون، والرياضة والتقنية، والأمن والسلامة .// انتهى //14:17ت م0111