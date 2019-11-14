الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسيقيم نادي الفروسية بالرياض حفل سباقه الـ 28 بعد غد السبت ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على كأسي وزارة البيئة والمياه والزراعة ،ووزارة الدفاع ( فئة ثالثة ) .وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط وأبرزها الشوط السابع على كأس وزارة البيئة والمياه والزراعة للأفراس إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1600م ، والشوط الثامن على كأس وزارة الدفاع ( فئة ثالثة ) إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1600م .// انتهى //15:35ت م0154