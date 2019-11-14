القريات 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسنفذت إدارة تعليم محافظة القريات أمس ورشة متخصصة لتأهيل منسقات الموهوبات، كمدرب تقني بعنوان (مدرب تقني للموهوبات)، بمقر مركز التدريب التربوي .ودربت مشرفة تقنية المعلومات بتعليم القريات آمال الخميس الجهني الطالبات الموهوبات على البرامج الإثرائية باستخدام التقنية .وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات هناء بنت مطلق الجهني، أن الورشة تأتي حرصاً من إدارة التعليم ممثلاً بقسم الموهوبات على تقديم الرعاية المتميزة ولتسهيل تقديم البرامج الإثرائية للطالبات الموهوبات عبر المشاركة والتحكم في مجتمعات التعليم باستخدام الحواسيب الشخصية والأجهزة الذكية.//انتهى//15:35ت م0155