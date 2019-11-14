الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسوقعت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" خمس مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في مجالات التعليم والتدريب وبرامج التأهيل الوظيفي، وذلك خلال فعاليات منتدى مسك العالمي التي تختتم اليوم.وجاءت المذكرة الأولى التي وقعتها "أكاديمية مسك" مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف العمل على توفير برامج تدريبية تأهيلية لمستفيدي مسك, أما مذكرة التعاون الثانية فقد وقعتها الأكاديمية مع شركة نسما القابضة أيضاً بغرض التعاون في تقديم البرامج التدريبية ومشاركة التقارير والأبحاث وملتقيات التوظيف وتوفير القاعات الدراسية، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تمكين للتقنيات من أجل التعاون في تصميم وتقديم البرامج أو الدورات التدريبية.وفي ذات السياق، وقعت الأكاديمية مذكرة التعاون الرابعة مع مركز القادة الإبداعيون بغرض استكشاف الفرص التعاونية المحتملة بين الطرفين، وتنمية المهارات القيادية، أما مذكرة التعاون الخامسة فكانت مع شركة الإلكترونيات سامسونغ السعودية بهدف تحديد السبل المشتركة بين الطرفين للتعاون وتحقيق أهداف كلا منهما في برامج التعليم المهني، والذكاء الاصطناعي.// انتهى //15:39ت م0159