دبي 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسيشارك وفد سلام للتواصل الحضاري في أعمال الدورة الثانية للقمة العالمية للتسامح، التي انطلقت امس الأربعاء في الإمارات العربية المتحدة ، وينظمها المعهد الدولي للتسامح، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار " التسامح في ظل الثقافات المتعددة، وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وصولاً إلى عالم متسامح " ، حيث تشكل هذه المناسبة فرصةً للشابات والشباب السعوديين المشاركين لاكتساب المزيد من الخبرات، ومناسبةً لتعزيز التواصل مع الثقافات، وتطوير التفاهم المتبادل والتواصل مع المشاركين من جميع أنحاء العالم .وقد استعرض وفد سلام للتواصل الحضاري من خلال معرض القمة العالمية للتسامح ، جهوده في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الثقافات، وأبرز المبادرات النوعية التي يعمل عليها المشروع في مجال التسامح والتواصل الحضاري . كما استعرض سلام عددًا من الأفلام التي تعزز قيم التسامح الإنساني، ومنها فيلم سفراء وطن والذي يحكي قصة شباب من خلفيات ثقافية متنوعة يتطوعون في (Winter Night Shelter) لاستضافة مشرّدي فصل الشتاء في بريطانيا ومنهم مبتعث سعودي .وقال المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور فهد السلطان " إن مشاركتهم في هذا المحفل والذي يعقد لتفعيل أساليب متنوعة للسلام والتسامح، تأتي وفق أهداف مشروع سلام للتواصل الحضاري، لتهيئة الشباب السعودي ليكونوا رسل تواصل وسلام لبلادهم، ولتمكينهم من تمثيل الثقافة السعودية والعربية بوجه عام والتفاعل مع الفضاء العالمي بما يمثله من جوانب معرفية وحضارية " .يُذكر أن الشباب والشابات المشاركين في القمة هم من خريجي (برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي)، والذي يقوم بتأهيل أكثر من 60 شاباً وشابة في كل عام، ويشرف عليه مشروع سلام للتواصل الحضاري، ويهدف إلى إعداد كفاءات وطنية شابة مؤهلة للتواصل العالمي للمشاركة في المحافل الدولية وتمثيل المملكة خارجياً .// انتهى //15:40ت م0160