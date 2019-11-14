أحد المسارحة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسنفذ معهد التربية الفكرية بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالحصمة التابع لمحافظة أحد المسارحة ، مباردة نوعية بعنوان " مهنتي في قدراتي " ، وذلك ضمن مهرجان " النخلة " الاجتماعي الذي ينفذ المعهد خلال العام الدراسي 1441 هـ .وأوضح قائد المعهد علي نجمي أن المبادرة تهدف إلى تدريب طلاب المرحلة الثانوية على مهارات سوق العمل ، وتأتي ضمن ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى تتم داخل المعهد وهي تدريب الطلاب على المهارات الحياتية ويستفيد منها طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي الفصل الأول ، بينما المرحلة الثانية الممارسة العملية والزيارات ، وتأتي المرحلة الأخيرة التدريب الميداني وهي شرط وهدف أساسي لتخريج الطالب بعد إكتسابه لهذه المهارات ، التي من هدفها إكساب الطالب الاعتماد على النفس في إنجاز مهام واكتساب المهارات العملية .وأشار إلى أن برامج وفعاليات مهرجان النخلة تركز على 3 مسارات هي: المسار الوطني ، والمسار التاريخي ، ومسار التنمية الاجتماعية وجودة الحياة ، وهو المسار الذي قدمت من خلاله مبادرة "مهنتي في قدرتي" .// انتهى //15:41ت م0161