نجران 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في مكتب التعليم بالجربة، اليوم، برنامجًا بعنوان "نحو بيئة صفية تفاعلية" بحضور 26 متدربة، وذلك بمقر المكتب.وهدف البرنامج إلى التطوير المهني والمنهجي، وأساليب التعليم والتقويم للمعلمات وتطوير قدراتهن المعرفية والمهارية مع التوسع في مجال التدريب، وتبادل الخبرات لإثراء البيئة التعليمية للاتجاه نحو بيئة صفية تفاعلية إبداعية.وتضمن البرنامج التعرف على مكونات البيئة الصفية بمفهومها الحديث وطبيعة التحديات التي تواجه المعلمات، وكيفية التغلب عليها مع ضرورة التعرف على أنماط التعلم وأساليب التعلم، والتعرف على خصائص البيئة الصفية المثيرة للتفكير والدافعية وارتباطها بالأسئلة الفعالة، إلى جانب كيفية تكوين مراحل التعلم الإبداعي وتنمية عناصر الإبداع.//انتهى//15:44ت م0162