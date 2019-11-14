الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسعقدت اللجنة الإشرافية بالهيئة يوم أمس اجتماعها الدوري التاسع برئاسة معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، حيث استعرضت اللجنة أبرز التوصيات المقترحة في ورشة أعمال الحج والتحول الوطني المنعقدة في مدينة الرياض يومي الأحد والاثنين الماضيين بتاريخ 10 - 11 نوفمبر 2019م، وتم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات التي رصدت أثناء تنفيذ خطة أعمال الحج والعمرة للعام الماضي 1440هـ، كما اطلعت اللجنة على تقارير المنجزات والمقترحات المطروحة لمبادرات التحول الوطني ومستهدفاتها للموسم القادم.كما أكد معالي رئيس الهيئة خلال الاجتماع ضرورة مشاركة جميع منسوبي الهيئة بالمقترحات والملاحظات في حال وجدت فيما يخص برنامج الحج والعمرة وإرسالها على البريد الإلكتروني المخصص للمقترحات والشكاوي في الهيئة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع مؤكداً أهمية دراسة تلك الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تحسين العمل في برنامج الحج والعمرة .// انتهى //15:44ت م0163