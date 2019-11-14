نجران 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأقامت جامعة نجران ممثلة في وحدة الخدمة المجتمعية، بكلية العلوم والآداب بمحافظة شرورة، أمس دورة تدريبية بعنوان "الرحلات المعرفية عبر الويب" بالشراكة مع إدارة التعليم بالمحافظة، ضمن فعاليات ملتقى "مبادرون" وذلك بمقر الكلية.وهدفت الدورة التي قدمها الدكتور سمير أحمد قحوف، إلى التعرف على مفهوم الرحلات المعرفية عبر الويب، وأهميتها، وخصائصها، وإكساب المتدربين مهارة إنتاج رحلة معرفية عبر الويب باستخدام التطبيقات الجاهزة.كما تضمنت محاور الدورة أهمية الاستغلال الإيجابي للتطور التقني في الرقي بأساليب العملية التعليمية، وتنمية بعض القدرات والمهارات الذهنية والعقلية للمتعلمين كالتحليل والتركيب والتقييم، إضافة إلى بث روح التفكير النقدي والإبداعي لديهم.//انتهى//15:51ت م0165