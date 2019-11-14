الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واساختتمت ، ورشة العمل السعودية – البريطانية الأولى، أعمالها في مدينة الرياض اليوم التي نظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على مدى 3 أيام، بمشاركة وحدة الاستقرار التابعة لوزارة التنمية الدولية، ووزارة الخارجية البريطانية، ووزارة الدفاع البريطانية، وسفارة المملكة المتحدة في الرياض، وسفارة المملكة المتحدة في اليمن، ومنظمة الكومنولث، و14 جهة حكومية سعودية.وثمّن الجانب البريطاني جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تنظيم الورشة والإعداد لها، مؤكدين أن نتائج الورشة فاقت التوقعات وحققت كامل أهدافها.وتأتي هذه الورشة بهدف توطين المعرفة وبناء قدرات وخبرات سعودية، ومناقشة مجالات تطوير الكفاءات والقدرات البشرية، من خلال تدريب 80 شاباً وشابة من 14 جهة حكومية سعودية؛ فيما ركزت الورشة على تبادل وجهات النظر والخبرات بين الجانبين، بالإضافة لتبادل الدروس المستفادة في مجالات الاستقرار والتنمية المستدامة , كما سلطت ورشة العمل الضوء على النهج الذي تتبعه حكومة المملكة المتحدة في تحقيق الاستقرار والأمن.وأوضحت مديرة بناء السلام والاستقرار في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأميرة عبير بنت سعود أن هذه الورشة تأتي استمراراً لعدد من ورش العمل التي نظمها البرنامج خلال الفترة الماضية مع الجانب الأمريكي للتعرف على النموذج الأمريكي في تحقيق بناء السلام والاستقرار في أماكن النزاع.وأوضحت أن ورشة العمل مع الجانب البريطاني تأتي للاستفادة من أفضل الممارسات والاطلاع على الدروس المستفادة في عدة دول، بالإضافة للمقارنة بين النموذج الأمريكي والبريطاني في مجال بناء السلام والاستقرار.وتعدّ ورشة العمل السعودية – البريطانية واحدة من سلسلة ورش العمل التي يستضيفها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الجهات الرسمية في الدول الشريكة لبناء قدرات المهنيين السعوديين الشباب، وتبادل الدروس المستفادة في مجالات الاستقرار والتنمية المستدامة في مناطق الصراع.//انتهى//16:58ت م0215