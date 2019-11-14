الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسرأس معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الاجتماع الأول للجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم 2020 لعام 1441هـ.وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من المحاور، منها مقترح مبادرة إنشاء مكتب لتهيئة الدعوى قبل المرافعة بمحاكم ديوان المظالم، واستعراض أدواره ومهامه وأهدافه المرجوة، وآلية عمله وإجراءاته، إضافة إلى المقترحات الواردة من منسوبي الديوان، ومتابعة تمكين وتطوير الكادر النسائي بالديوان.كما استعرضت اللجنة تقارير مشاركة الديوان في معارض الكتاب الدولية، والتقارير الواردة من بعض إدارات الديوان، ومستوى تقدم تطبيق خطة ديوان المظالم الاستراتيجية 2020.يُذكر أن اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم 2020 تقوم بمهام الإشراف على إعداد خطط الديوان الاستراتيجية والخطط التنفيذية لها، إلى جانب إعداد وتطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية وهندسة إجراءات ونماذج العمل، وإعداد آلية تقييم الأداء المؤسسي للديوان، وتصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان، ودراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها، وغيرها من المهام التطويرية للمشاريع واستحداثها.// انتهى //17:02ت م0216